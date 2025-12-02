Кожен робить те, що любить

Минулого понеділка відбулася звітно-виборна конференція Тернопільського міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. В ошатній його світлиці зібрався просвітянський актив міста, щоб підбити підсумки роботи за минулий період, обмінятися думками з актуальних питань, окреслити завдання на майбутнє. На відверту і щиру розмову благословив просвітян обласного центру їхній духівник настоятель Свято-Троїцького духовного центру на честь Данила Галицького митрофорний протоієрей Миколай Зінкевич.

Звітуючи, очільниця міського об’єднання «Просвіти» Наталя Чорна зазначила: на перші два роки її головування припали ковід та початок повномасштабного вторгнення росії в Україну, але з 2023-го просвітяни активізувалися і за ці майже три роки провели понад 300 різноманітних заходів, реалізували цілу низку цікавих проєктів. Відчутно зросли ряди її активних членів, побільшало й менш активних, але зацікавлених роботою просвітян. Міську «Просвіту» знають, про неї говорять. Чимало вдалося зробити завдяки партнерській співпраці з міською радою, зокрема з її управлінням культури і мистецтв. Хоча є ще й над чим працювати. «Наше найближче завдання — створити карту традиційної автентичної кухні Тернопільщини, бо тільки наша область її ще не має», — сказала Наталя Чорна.

А заступниця голови депутатка обласної ради Ірина Шумада наголосила: «Нас об’єднує в «Просвіті» те, що тут зібралися люди, яким не байдужа Україна, її нинішні болі. Багато заходів проводимо для наших військових, зокрема тих, які лікуються в наших шпиталях, а також для внутрішньо переміщених осіб». Інша заступниця голови міського об’єднання, активна просвітянка з багаторічним досвідом Галина Шот наголосила на ще одному аспекті роботи громадської організації: «У «Просвіті» ти робиш не те, що треба, як на роботі, а те, що любиш, до чого лежить душа. Мені цікаво було спілкуватися із внутрішньо переміщеними особами, розповідати їм, чим живе наш край, його історію, про видатних людей. Цей проєкт уже закривається, але він тривав майже два роки. Тепер залюбки працюю зі студентами: ходимо в лікарню до наших захисників, готуємо для них концертні номери. Також започатковую новий проєкт — цього разу для сімей загиблих захисників». І це при тому, що Галина Григорівна паралельно веде ще два проєкти: «Українська мова Перемоги» для дітей внутрішньо переміщених осіб та екологічний «Бережемо пам’ять, прикрашаємо природу». До слова, Галина Шот стала лауреаткою популярного на Тернопіллі конкурсу «Людина року» саме за просвітницьку діяльність. І це був другий випадок у 25-річній історії конкурсу. Першою була багаторічна очільниця, а нині почесна голова міського об’єднання Дарія Чубата.

Колегу-просвітянку підтримав Михайло Тимошик — третій заступник голови міського об’єднання «Просвіти» і другий депутат обласної ради в її рядах. «Кожен має бути на своєму місці і робити те, що любить і вміє. Я, може, не вмію співати, проте знаюся на видавничій справі. Мені приємно сказати, що я просвітянин: працюєш — і роботу твою видно», — сказав пан Михайло. І додав: у нього любов до «Просвіти» родинна — вдома зібрався невеличкий просвітянський осередок, у якому він з дружиною, теща і маленька донька.

А як не згадати художницю Наталю Басараб. Вона хоч і не брала слова, але вся просвітянська світлиця обвішана її роботами — і вони промовляли за неї більше, ніж слова. Вражають, зокрема, портрети наших захисників, створені в лікарняних палатах, під спільною назвою «Їхні очі дивляться в душу». Зазначалося, ця виставка невдовзі поїде в Ірландію.

А ще є волонтерка Олена Мудра з її «Бандеролькою Перемоги», науковиця, викладачка Галицького коледжу імені В. Чорновола Ольга Спільніченко з проєктом «Жінки в науці», господині Ольга Чайка, Оксана Зінкевич та уже згадувана Ірина Шумада з «Галицьким варивом», Дарина Щуцька з молодіжним проєктом «Памолодь», поетеса Марія Карпик із «Клубом самотніх сердець»… Думаю, вони теж могли б чимало розповісти про свою роботу, адже кожен тут — за покликом серця і робить те, що любить. Тому й оцінив позитивно роботу міського об’єднання «Просвіти» голова її обласної організації Петро Шимків. А ще він наголосив на головних завданнях просвітян, що зводяться до триєдиної формули: відродження української нації, збереження української мови та захисту українських традицій.

Емоційно промовляла й завідувачка управління культури і мистецтв міської ради і теж активна просвітянка Світлана Козелко: «Тішуся, що наша «Просвіта» така активна, що так багато робить. Ми сіємо такі маленькі зерна, які, можливо, не завжди добре сходять. Але якщо не сіяти, то взагалі нічого не зійшло б».

Зібрання просвітян проходило невимушено, легко. Відчувалося, що на ньому зібралися однодумці, які роблять одну важливу справу. Але в кожного — свій напрямок, свої уподобання. А складеш їх докупи, як квітку до квітки — і вийде один яскравий букет добрих і таких потрібних справ.

Головою міського об’єднання на наступні чотири роки конференція знову обрала Наталю Чорну — журналістку, колишню працівницю нашої газети, яка знайшла себе у цій громадській організації, об’єднала навколо неї стільки неординарних креативних людей, які можуть, хочуть — і працюють — щоб не згасав смолоскип «Просвіти».

Галина САДОВСЬКА.

На фото: активістки з “Галицького варива”; голова міського об’єднання “Просвіти” Наталя ЧОРНА; гостинці для військових підготували просвітянки Ірина ШУМАДА та Оксана ЗІНКЕВИЧ.