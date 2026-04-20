23 квітня — Всесвітній день книги та авторського права — важливе свято, що нагадує про значення літератури, роль авторських прав і необхідність збереження культурної спадщини. Цього дня бібліотеки по всьому світу проводять заходи, які сприяють популяризації читання та висвітленню важливості книги як джерела знань, емоцій і розвитку.

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека традиційно долучається до святкування. Цьогоріч заходи відбудуться під гаслом «Книга — вікно у просторі й часі». Мета акції — заохочення людей до читання та утвердження бібліотеки як простору довіри, розвитку й культурного зростання.

Основні заходи:

• Акція «Книжки у пошуку читача»

🕚 11:00—13:00

У цей час відвідувачі зможуть безкоштовно оформити читацький квиток, ознайомитися з новими надходженнями, а також долучитися до благодійних ініціатив: подарувати книжки бібліотеці чи передати для воїнів ЗСУ.

• Акція «Подаруй бібліотеці книгу»

🕚 11:00—13:00

Усі охочі матимуть змогу долучитися до доброї ініціативи й поповнити фонди новими виданнями. Кожна подарована книжка — це внесок у розвиток читання, підтримку бібліотеки та збереження культури слова для майбутніх поколінь.

• Благодійний ярмарок

🕚 11:00—13:00

Перед центральним входом до бібліотеки відбудеться благодійний ярмарок, організований колективом книгозбірні спільно з волонтерами, щоб об’єднати громаду задля доброї справи — підтримати українських захисників. Головна мета заходу — збір коштів на придбання двох автомобілів для сил безпілотних систем підрозділу «Азов». Гості ярмарку зможуть поласувати домашньою випічкою й десертами, а також обрати унікальні вироби ручної роботи.

• Відкритий мікрофон «Поезія вільних»

🕚 11:00

Марафон живого слова про боротьбу, гідність, любов до рідної землі та віру в перемогу. У просторі звучатимуть твори класиків та сучасників — голос нації, що об’єднує і надихає.

• Літературно-мистецький перформанс «Артвайб української класики»

🕚 12:30

Захід поєднає літературу, мистецтво та сучасний дизайн, пропонуючи нове прочитання української класики через сценічні образи й візуальні інтерпретації. Студенти факультету дизайну Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола презентуватимуть авторські костюми, у яких традиції українського народного одягу поєднані із сучасним художнім рішенням.

• Інформаційна година «Чарівний світ української книги»

🕐 13:00

Фахівці тернопільського видавництва «Підручники і посібники» розкажуть про сучасні тенденції дизайну української книги, еволюцію книжкового оформлення та значення обкладинки як ключового елементу, що формує інтерес читача. Захід буде корисним для студентів і всіх, хто цікавиться книговидавничою справою та дизайном.

Виставковий простір

Персональна виставка «Проявлення» ознайомить відвідувачів із живописними роботами, у яких через образ, колір і символи розкривається внутрішній світ людини та її емоційні переживання. Авторка — художниця, поетеса та дизайнерка Світлана Лагіш — у своїй творчості поєднує візуальне мистецтво й слово, досліджуючи теми самопізнання, емоцій і внутрішньої трансформації.

Тематичні книжкові виставки:

• «Душу й тіло ми положим за нашу свободу»

Експозиція творів українських письменників, які безпосередньо беруть участь у російсько-українській війні або присвячують свою творчість боротьбі за незалежність України.

• «Книга — подорож з минулого в майбутнє»

Виставка видань тернопільських авторів та уродженців області, які висвітлюють історію, культуру, традиції і літературне життя нашого краю.

• «Книжки — це подорож у часі»

Експозиція ознайомить з історією української книги та книгодрукування, а також розкриє книжку як інструмент розвитку мовлення, мислення й духовного збагачення.

• «Книжкові «родзинки» від автора: книги з автографом»

Унікальна колекція видань із дарчими написами та автографами. Особливу увагу приділено медичній літературі як цінному внеску у фонд бібліотеки.

• «Чи бути здоровим — вирішуєш ти!»

Виставка літератури про здоровий спосіб життя, профілактику захворювань і відповідальне ставлення до власного здоров’я.

• «Психологія сили: як не втратити себе»

Добірка видань про внутрішню стійкість, самопізнання та психологічну витривалість, що допоможуть осмислити власні емоції, навчать зберігати рівновагу в складні часи й підтримувати внутрішній ресурс. Експозицію запропоновано фахівцями простору психосоціальної підтримки «В гармонії з собою».

📚 Книга — це міст між минулим і майбутнім, між людиною і світом. Запрошуємо долучитися до святкування Всесвітнього дня книги та авторського права.

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека чекає на Вас у четвер, 23 квітня 2026 року. Відкрийте для себе книги, живі зустрічі, історію і сучасність, які оживають у стінах книгозбірні, та відчуйте, що бібліотека — це простір знань, емоцій і натхнення для кожного!

📍 Адреса: бульвар Тараса Шевченка, 15, м. Тернопіль.

📞 Телефони: (0352) 52-55-98, (098) 583-50-24.

Сайт: http://library.te.ua.

Вхід вільний.