Особливості оподаткування доходів спеціаліста резидента Дія Сіті

Доходи платника податку — спеціаліста резидента Дія Сіті, які виплачують на його користь резидентом Дія Сіті у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, у тому числі винагороди за створення та перехід прав на твори, створені за замовленням, авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори, оподатковують податком на доходи фізичних осіб за ставкою п’ять відсотків. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому розмір доходу не повинен перевищувати еквівалент 240 тисяч євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на перше січня звітного податкового року. Якщо сума отриманого доходу перевищує зазначений розмір, до суми такого перевищення застосовується ставка 18 відсотків, при цьому платник податків зобов’язаний відобразити суму такого перевищення у складі загального місячного (річного) оподатковуваного доходу за відповідний звітний рік та подати річну декларацію про майновий стан і доходи і самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб з суми такого перевищення.

Разом з тим, якщо запис про втрату податковим агентом статусу резидента Дія Сіті здійснено за результатами судового оскарження рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, що не було скасовано, такий податковий агент зобов’язаний у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, самостійно нарахувати та сплатити (перерахувати) за власний рахунок до бюджету за ставкою 18 відсотків щодо доходів спеціалістів резидента Дія Сіті, у вигляді заробітної плати; винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди,

Якщо податковий агент — резидент Дія Сіті у відповідний календарний місяць не відповідав визначеним законом вимогам резидента Дія Сіті, такий податковий агент зобов’язаний у межах податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування самостійно нарахувати податок за ставкою 18 відсотків щодо доходів спеціалістів резидента у вигляді заробітної плати на винагороди за гіг-контрактом, що були виплачені протягом такого календарного місяця, та сплатити його до подання податкового розрахунку.

При цьому суму такого сплаченого податку податковий агент не включає до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу спеціалістів резидента Дія Сіті.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області