Рівняння — на майстриню

Минулої неділі визначилися лауреати чемпіонату тернопільського регіонального центру «Інваспорт» із шашок-64 за бразильською версією серед осіб з інвалідністю. Участь у змаганнях узяли півтора десятки прихильників інтелектуальної гри з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями слуху і зору.

Перед початком головний суддя, майстер спорту Пантелеймон Яблонський ознайомив учасників із регламентом турніру, наголосив на тому, що змагання проводитимуться з дотриманням протиепідемічних обмежень, і побажав усім домогтися успіху у чесній спортивній боротьбі.

Не оминув досвідчений фахівець, звісно, згадати і про те, що на початку лютого цього року його підопічній Ользі Михайлюк з Бережан за успіхи на спортивній арені присвоєно звання майстра спорту. Участь Ольги у стартах, без сумніву, стала окрасою турніру.

Саме вона і стала переможницею серед жінок, випередивши двох кандидаток у майстри, тернополянок Мар’яну Хримко і Ларису Харчук. У турнірі ж чоловіків не було рівних кандидатові у майстри Русланові Пронозюку, який у боротьбі за першість випередив Петра Яськіва та ще одного кандидата у майстри Степана Кушніра.

Мешканці обласного центру увійшли до чільної трійки і після завершення баталій серед молодих атлетів віком до 23-х років. Тріумфував Ростислав Паньків, за ним — Олександр Процюк та Андрій Андрушишин.

Переможці і призери нагороджені медалями і грамотами.

На фото: переможниця турніру жінок Ольга МИХАЙЛЮК.

Фото з архіву організаторів