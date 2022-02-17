Уже задекларували 16,8 мільйона гривень доходу

Уже 317 жителів Тернопільщини задекларували цього року отримані торік доходи та подали декларації. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

При цьому 152 особи зобов’язані були задекларувати свої неоподатковані доходи, а 165 — виявили бажання скористатися правом на податкову знижку. Загальна сума задекларованого доходу склала 16,8 мільйона гривень.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 900 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 200 тисяч військового збору.

Найчастіше декларували статки від продажу нерухомості чи рухомого майна та отримання спадку чи дарування — 39 та 37 громадян відповідно. Вони задекларували 2,3 мільйона гривень та 6,6 мільйона гривень доходів. Ще 16 декларантів збагатилися, бо здавали майно у найм, а 12 — через провадження незалежної професійної діяльності, заявивши про отримання відповідно 1,7 мільйона гривень та 1,1 мільйона гривень.

Прислухалися до необхідності виконувати свій конституційний обов’язок і 18 наших краян, які задекларували іноземні доходи. Вони заявили, що отримали 1,4 мільйона гривень доходу. Про збагачення від інвестиційних прибутків на 441,2 тисячі гривень повідомили двоє жителів тернопільського краю.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб визначено тим, хто отримував спадщину та дарування, а це — 330,3 мільйона гривень, та збагатився від іноземних доходів — 257 тисяч гривень.

Цього року деклараційна кампанія триває до 3 травня включно, проте охочі скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть подавати декларації до 31 грудня включно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області