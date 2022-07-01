Коригування фінансового результату резидентом Дія Сіті при придбанні майна чи послуг у платників єдиного податку

Відповідно до підпункту 141.10.3 пункту 141.10 статті 141 Податкового кодексу України (ПКУ) юридична особа, яка внесена до реєстру Дія Сіті, але не подала заяву про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах вважається резидентом Дія Сіті — платником податку на загальних підставах. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 140.5.17 пункту 140.5 статті 140 ПКУ встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму вартості майна, робіт, послуг (окрім роялті), придбаного (придбаних) резидентом Дія Сіті — платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах у платників єдиного податку протягом податкового (звітного) року, в розмірі, що перевищує 20 відсотків суми витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період. При цьому до витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), включаються витрати, пов’язані з операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю.

Резиденти Дія Сіті — платники податку на прибуток підприємств на загальних підставах, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), у поточному календарному році розрахунок частки вартості майна (робіт, послуг), придбаного (придбаних) у платників єдиного податку, передбаченої першим абзацом підпункту 140.5.17 пункту 140.5 статті 140 ПКУ, проводять на підставі показників звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за поточний річний звітний період.

Якщо на дату отримання майна, робіт, послуг постачальник не є платником єдиного податку, такі майно, роботи, послуги вважаються придбаними у платника єдиного податку, за умови що на дату здійснення попередньої оплати постачальник був платником єдиного податку.

При цьому пунктом 62 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено застосування положення підпункту 140.5.17 пункту 140.5 статті 140 ПКУ до податкових (звітних) періодів починаючи з 1 січня 2024 року.

Встановлено, що у 2024 році розміри придбання майна, робіт, послуг (окрім роялті) у платника єдиного податку протягом податкового (звітного) року, передбачені підпунктом 140.5.17 пункту 140.5 статті 140 ПКУ, визначаються в розмірі, що перевищує 50 відсотків суми витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період. При цьому до витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), включаються витрати, пов’язані з операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю.

Резиденти Дія Сіті — платники податку на прибуток підприємств на загальних підставах, які зареєстровані протягом 2024 року (новостворені), у цьому календарному році розрахунок частки вартості майна (робіт, послуг), придбаного (придбаних) у платників єдиного податку, проводять на підставі показників звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за поточний річний звітний період.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області