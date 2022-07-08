Оновлення версії програмного забезпечення «ПРРО Каса»

Перед оновленням програмного забезпечення «ПРРО Каса» з версією нижче ніж 1.0.2.2619 необхідно створити резервну копію. На цьому наголосили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Механізм резервного копіювання описано в розділі «Резервне копіювання» інструкції «Програмне забезпечення реєстрації фіскальних чеків «ПРРО Каса» Керівництво користувача», яка знаходиться в архіві із завантаженим програмним забезпеченням «Програмний реєстратор розрахункових операцій».

Оновлення «ПРРО Каса» здійснюється у випадку отримання повідомлення про наявність нової версії, яке надається користувачу «ПРРО Каса» при вході.

Для оновлення необхідно:

1. Натиснути на посилання «Завантажити нову версію і документацію» та при цьому буде відкрито сторінку з дистрибутивами для завантаження або здійснити завантаження архіву з програмним забезпеченням «ПРРО Каса» із вебпорталу ДПС (банер «Програмні РРО»), який завжди містить актуальну версію програмного забезпечення.

2. Для оновлення ПЗ «ПРРО Каса» для ОС Windows необхідно завантажити архів Windows.zip або безпосередньо сам файл інсталяції — setup.exe

2.1. Запустити його та встановити нову версію.

3. Для оновлення ПЗ «ПРРО Каса» для ОС Android необхідно завантажити архів Android.zip або безпосередньо сам файл інсталяції — PRRO.Pos.apk

3.1. Запустити файл на пристрої та встановити нову версію.

Після встановлення оновленої версії програмного забезпечення необхідно перевірити збереження даних та за необхідності відновити резервну копію.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області