Змінився розмір прожиткового мінімуму:

на що це вплинуло

З першого липня відбулася одна з найважливіших змін, які впливають на гаманці українців — збільшили розмір прожиткового мінімуму. Якщо до першого липня ця сума становила 2393 грн, то відтепер — 2508 грн. При цьому для основних груп населення його розмір такий: для дітей віком до шести років — 2201 грн; від шести до 18 років — 2744 грн; для працездатних — 2600 грн; для тих, хто втратив працездатність — 2027 грн.

Величина прожиткового мінімуму впливає на низку соціальних виплат. Щодо пенсій, то розмір мінімальної пенсії прикріплений до прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія зросте на 93 грн — до 2027 грн, максимальна — до 20270 гривень. Наприкінці червня голова Мінфіну Сергій Марченко повідомив, що з першого липня також продовжать індексацію пенсій. Індексуватимуть й оплату праці у межах цього мінімуму, встановленого для працездатних осіб, а це — 2600 грн.

Впливає цей показник і на допомогу з безробіття. Мінімальний розмір не прикріплений до прожиткового мінімуму, оскільки це фіксована урядом сума. Він може становити 650 або 1,8 тис. грн. 650 грн отримують українці, котрі мають менше ніж шість місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців, 1,8 тис. грн — ті, хто має понад шість місяців страхового стажу протягом цього часу. Щодо максимального розміру, то за законом така допомога не може бути більшою, аніж чотирикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних. Отже, нині максимальний розмір мав би становити 10400 грн (2600 грн х 4). Але під час дії воєнного стану встановили обмеження. Відтак максимальний розмір виплат із безробіття під час дії воєнного стану тепер не може перевищувати 150 відсотків мінімальної заробітної плати на перше січня цього року. У 2022-му до закінчення воєнного стану величину максимального розміру допомоги із безробіття обмежили до 9750 грн.

З урахуванням того, що за Сімейним кодексом мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим як 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей до шести років — 1100,50 грн, від шести до 18 років — 1372 грн. При цьому законодавець каже, що якщо людина, яка сплачує аліменти, має достатній заробіток, то суд може зобов’язати її виплачувати мінімальний рекомендований розмір аліментів. Він становить: для дитини до шести років — 2201 грн, від шести до 18 — 2744 грн.

Як повідомляє Фонд соцстрахування, з першого липня зросла сума пов’язаних із прожитковим мінімумом одноразових допомог, що фінансує фонд для потерпілих унаслідок нещасних випадків на виробництв і або професійних захворювань, а також тих, які мають право на виплати в разі втрати годувальника. Так, потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві, відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100 відсотках втрати працездатності), розмір допомоги становитиме 44200 грн; сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) — 260000 грн; утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) — 52000 грн. Раніше ці виплати становили відповідно 42177 грн, 248100 грн, 49620 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, становить 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку: на дитину до шести років — 5502,50 грн; від шести до 18 років — 6860 грн. Соціальна допомога на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, тепер 3,5 розміру прожиткового мінімуму: на дітей до шести років з інвалідністю — 7703,50 грн; від шести до 18 років — 9604 грн.

Розмір соціальної допомоги у зв’язку із вагітністю і пологами — 100% від середньомісячного доходу жінки за місцем її офіційної роботи. Якщо жінка офіційно не працює і не є ФОПом, то їй нараховують 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З першого липня — 650 грн на місяць. Розмір допомоги з вагітності та пологів тепер: 2730 грн — за 126 днів декретної відпустки, 3033,33 грн — за 140 днів, 3900 грн — за 180 днів декретної відпустки. Терміни встановлюють індивідуально: 126 днів, якщо пологи проходять нормально, 140 днів — для важких випадків, 180 днів — для жінок-чорнобильців. Одинокі матері також отримають більші доплати: до 2201 грн на дитину до шести років; до 2744 грн — від шести до 18 років; до 2600 грн — від 18 до 23 років. Є ще низка змін, наприклад, збільшили страховку за договорами «автоцивілки», набув чинності закон про повернення оподаткування на імпортні товари й розмитнення авто. Також став чинним закон про візовий режим з рф. Україна поступово ускладнювала в’їзд росіянам від 2014 року. Відтепер їм для того, щоб законно в’їхати до України, потр ібно пройти дуже непростий шлях. Якщо прийшли нахабно через кордон з танками, то з валізами нехай почекають.

Валентина БАЦА.