Актуальні для бізнесу і громадськості питання обговорили на громадській раді

Відбулося чергове засідання громадської ради при головному управлінні ДПС у Тернопільській області. Представники громадськості краю разом із податківцями краю обговорили ряд важливих питань податкового законодавства.

Відкрив зібрання виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун. Аосадовець зазначив, що податкова служба завжди готова до конструктивного діалогу з бізнесом, підтримки законодавчих ініціатив для його розвитку та надання високоякісних сервісних послуг.

«Ми всі розуміємо, що сьогодні у нас одне спільне завдання — стати фінансовою основою держави, забезпечивши їй належний економічний тил. І задля цього потрібно працювати по-максимуму, як бізнесу, так і громадськості і державним структурам. Зараз, як ніколи, потрібна ефективна співпраця і взаємопідтримка», — додав Руслан Цвігун.

Далі спікери від ГУ ДПС в області роз’яснили присутнім нюанси зупинення реєстрації податкових накладних, результати річного декларування з податку на прибуток, правила оподаткування контрольованих іноземних компаній, податковий контроль щодо трансфертного ціноутворення.

На завершення зустрічі присутні висловили сподівання, що спільний діалог і надалі даватиме позитивні результати, сприятиме донесенню до платників актуальних податкових новацій та заохочуватиме бізнес працювати відкрито та чесно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області