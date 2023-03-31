Неоціненний міжнародний досвід

У столиці Естонії Талліні нещодавно відбулися грандіозні змагання з вільної боротьби. Аби хоча приблизно уявити їхній масштаб, варто згадати про те, що участь у міжнародному турнірі «TALLINN OPEN» узяли 2400(!) борців із 32-х країн світу, а близько 160-ти команд одночасно сперечалися на чотирнадцяти килимах.

Серед них і вихованці Збаразької ДЮСШ, які займаються у ФСК «Чемпіон» і Вишнівецькій ОТГ. Юні борці з Тернопільщини виступили успішно, зумівши серед такої значної кількості збірних завоювати дев’яте командне місце. До того ж, представники ФСК «Чемпіон» віком до сімнадцяти років командою фінішували третіми, поступившись лише одноліткам із Франції і США. А серед не старших тринадцяти років дівчат стали другими, програвши команді Латвії лише один бал. Аналогічна ситуація і з юнаками 2012—2013 років народження — лише одного балу їм не вистачило для того, аби в боротьбі за першість випередити борців із Фінляндії

Стосовно ж особистих досягнень, то, за словами досвідченого тренера Петра Короля, в суперечці юнаків 2012—2013 років народження в своїх вагових категоріях не було рівних Джамалу Ханієву і Дмитрові Павлинчаку. Відзнак за друге місце удостоївся Давид Зирянов. У цій же віковій групі п’яте місце посів Данило Рубаха, шосте — Дмитро Шарабуряк. Не осоромилися й атлети 2008—2008 років народження. За їхню честь гідно постояв Олександр Сич, ставши у своїй ваговій категорії четвертим.

І, звісно, не підвели досвідченого наставника борці віком до сімнадцяти років. У своїх вагових категоріях відзнак за друге місце удостоїлися Владислав Хариш і Назар Бовтун. «Бронза» ж дісталася Дмитрові Бораку. За крок від п’єдесталу зупинився Юрій Дячук, а в сутичці за п’яте місце переміг Антон Солонинка.

Натомість тренер із Вишнівця Олег Борисевич не міг приховати радості з успіху своєї підопічної Мартіни Модної, яка здолала всіх суперниць 2010—2011 років народження у ваговій категорії до 35 кілограмів. У двох стартових сутичках дівчина перемогла конкуренток із Латвії. Далі була сильнішою за суперниць з Ірландії і Польщі. А у вирішальній її перевагу змушена була визнати конкурентка із Швеції.

Натомість уже згаданий її земляк останньої Назар Бовтун, аби завоювати «срібло», здолав конкурентів із Латвії, Франції, Литви. І лише у вирішальній сутичці поступився атлету із Франції.

На фото: юні борці ФСК «Чемпіон» разом зі своїм наставником.

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