Задекларована праця гарантує трудові і соціальні права

Працювати за трудовим договором вигідно! Трудове законодавство гарантує найманому працівнику здорові та безпечні умови праці, оплачувані відпустки й лікарняні.
Вам допоможуть у разі нещасного випадку на роботі, нададуть пільги, якщо у вас є малолітні діти. Всього цього позбавлені незадекларовані працівники.
З моменту укладення трудового договору ви — найманий працівник, який має трудові права й соціальні гарантії.
Ви маєте право на безпечні та здорові умови праці. Роботодавець зобов’язаний:
— перевіряти умови на робочих місцях
— надавати спецодяг і взуття, засоби індивідуального захисту;
— організовувати навчання з охорони праці та медичні огляди.
Якщо ж умови праці шкідливі, ви отримуєте додаткову відпустку, підвищену оплату, ранній вихід на пенсію та інші пільги.
Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області