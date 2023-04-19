Нюанси отримання довідки про відсутність заборгованості

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за номером №1102/32554 (порядок №733).

Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, що надається відповідно до згаданого порядку формується за відсутності у платника за даними інформаційно-комунікаційних систем контрольних органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи.

Для отримання довідки платникові необхідно подати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, форму якої затверджено додатком 2 до порядку за номером 733. Довідка надається платнику безоплатно.

Заява подається платником у паперовій або електронній формі: у паперовій формі — до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника; в електронній формі — на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: http://cabinet.tax.gov.ua/login з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями.

Заяву необхідно складати з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого довідку буде подано платником (пункт 3 порядку за номером 733).

Для заповнення таких обов’язкових реквізитів у пунктах 3 та 4 форми заяви передбачено відповідні поля. Зокрема, у пункті 3 форми заяви передбачено заповнення реквізитів нормативно-правового акту, положеннями якого передбачено необхідність підтвердження відсутності у платника заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, або надання відповідної довідки. Такі вимоги містяться у чисельних законах України, нормативно-правових актах Кабміну, міністерств та інших державних органів, тощо. Найбільш поширеною підставою є Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року за номером 922-VIII, для сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств це постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» від 1 березня 2017 року за номером 130 та постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» від 29 квітня 2015 року за номером 300, якими передбачено необхідність підтвердження відсутності у платника заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Отже, на цій підставі заповнений пункт 3 заяви матиме вигляд: «3. Довідку прошу надати відповідно до вимог: Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25 грудня 2015 року.

У пункті 4 заяви зазначається найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого буде подано довідку.

Для правильного заповнення заяви потрібно зазначити всі реквізити нормативно-правового акта за уніфікованим шаблоном відображення, необхідні для його ідентифікації:

— вид (Закон України або ЗУ (скорочений варіант), постанова Кабінету міністрів України або постанова КМУ (скорочений варіант), наказ міністерства, постанова Правління Національного банку України або постанова Правління НБУ (скорочений варіант);

— індивідуальну назву. Що зазначається у лапках («….»);

— порядковий номер (знак «№» та арабські або арабсько-римські цифри, знаки «-». «/»);

— дата приймання, оформлену словесно-цифровим (25 грудня 2015 року) або цифровим способом (25.12.2015).

Довідка або відмова у наданні довідки готуються уповноваженим органом протягом п’яти робочих днів із дня, наступного за днем отримання заяви (пункт 4 порядку).

Перевірка наявності/відсутності у платника заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, здійснюється за даними інформаційно-комунікаційної системи контрольних органів на дату формування довідки з урахуванням наявності/відсутності податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих) за основним та неосновними місцями обліку такого платника.

Строк дії довідки становить десять календарних днів із дати її формування. У довідці обов’язково зазначається термін її дії.

У разі якщо платник не отримав довідку, сформовану у паперовій формі, до закінчення строку її дії, така довідка зберігається в уповноваженому органі.

Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у заяві.

За наявності у платника за даними інформаційної системи контрольних органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, платнику готується лист (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо надання довідки. Лист вручається особисто платнику (його законному чи уповноваженому представникові) або надсилається платнику у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України.

Довідка про відсутність заборгованості надається лише за умови подання платником належним чином оформленої заяви, та за відсутності на дату формування довідки заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області