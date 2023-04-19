Платникам повернули надмірно сплачений податок

Задля податкової знижки громадяни Тернопільської області задекларували 39,4 мільйона гривень витрат. При цьому станом на початок квітня своїм правом на повернення надмірно сплаченого податку скористалися 1833 наших краян.

Найчастіше підставою для податкової знижки жителів Тернопільського краю є витрати на навчання. Так, понад 83 відсотки декларантів (1536 осіб) заявили про це, зазначивши, що витратили торік на здобуття освіти 33,8 мільйона гривень. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право на повернення податку 283 декларантам, а оплата відсотків за іпотечними кредитами — шістьом нашим краянам. Про витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла інформувало четверо громадян. Ще по двоє осіб задекларували витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів та витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей.

Після перерахунків громадянам нараховано до повернення 7,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. При цьому 3,8 мільйона декларанти вже отримали.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області