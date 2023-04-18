Заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними пересувними складами

Відповідно до підпункту 230.1.5 пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу України (ПКУ) транспортні засоби, що набули статусу акцизних складів пересувних, а також транспортні засоби, що використовуються суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки, повинні обліковуватися в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, створення та ведення якого забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, розміщується на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Включення/виключення транспортних засобів до/з Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, здійснюється, зокрема, на підставі заявок на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, із зазначенням періоду переміщення такого пального або спирту етилового. Такі заявки подаються суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизних складів, до переміщення митною територією України у транспортних засобах, які не є акцизними складами пересувними, власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки. Форма заявки затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Такі заявки у формі електронних документів надсилаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Забороняється переміщення пального або спирту етилового, зокрема, транспортними засобами, що не зазначені у заявках, які надіслані центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Форма заявки та Порядок її заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 8 травня 2019 року за номером №88.

Пунктом 3 згаданого порядку визначено, що заявку складають та надсилають до контрольного органу в електронній формі з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності.

Відправлення, передавання, одержання, зберігання та організація обігу заявок здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронних довірчих послуг та електронного документообігу (закони України «Про електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг»).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області