Адміністративні послуги податківців платникам

Протягом січня-серпня 2023 року фахівці структурних підрозділів ГУ ДПС у Тернопільській області надали 64034 адміністративні послуги, що на 4463 послуги більше, ніж за аналогічний торішній період. У тому числі ДПІ та управлінням податкових сервісів у січні-серпні 2023 року надано 43951 адміністративну послугу, що порівняно з аналогічним періодом 2022 року більше на три тисячі.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займають послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, які були надані 28259-ти фізичним особам (44,1 відсотка), надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яка була надана 10598-ми фізичним особам (16,6 відсотка), витягів з реєстру платників єдиного податку — 8226 (12,8 відсотка), реєстрації платників єдиного податку — 4856 (7,6 відсотка).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області