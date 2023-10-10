Кубкові звитяги земляків

У столиці нашої держави Києві нещодавно визначилися лауреати особисто-командного Кубка України з гирьового спорту. Змагання провели на честь загиблих унаслідок збройної агресії росії проти України спортсменів.

Участь у турнірі взяла і збірна Тернопільської області. Нашим землякам виявилося до снаги завоювати дві бронзові медалі. У поштовху довгим циклом вагової категорії до 73 кілограмів на третю сходинку п’єдесталу пошани піднявся Володимир Гуменний. А ще однієї «бронзи» удостоїлася естафетна команда у складі Василя Середюка, Сергія Суся, Дениса В’юка і того ж таки Володимира Гуменного.

За підсумками змагань тренерський штаб збірної визначився зі складом національної команди, яка виступить на чемпіонаті світу. До неї потрапив і наш досвідчений земляк Василь Середюк.

На фото: бронзові призери Кубка України в естафеті.

Фото із соціальних мереж