На обороноздатність країни

Упродовж січня-вересня цього року до бюджету надійшло 372,9 мільйона гривень військового збору. Надходження перевищили показник торішніх дев’яти місяців на 40,3 мільйона.

Лише у вересні наші краяни сплатили 44,5 мільйона гривень «патріотичного» збору.

Принагідно податківці нагадали, що військовий збір запроваджено в Україні із серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка платежу становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області