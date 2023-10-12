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Не осоромилися перед ровесниками із Західної України

12.10.202312.10.2023Автор Богдан Дікальчук
Не осоромилися перед ровесниками із Західної України

Тепла осіння погода посприяла тому, що навіть на початку жовтня вдалося провести відкритий чемпіонат області з веслування на байдарках і каное серед юнаків і дівчат 2008—2013 років народження. За нагороди на «Водній арені Тернопіль» сперечалися понад півтори сотні спортсменів із десяти спортивних шкіл Західної України.

Під час суперечки з ровесниками у своїх вікових групах не пасли задніх і вихованці місцевої КДЮСШ з водних видів спорту. По дві золоті медалі в байдарці-одиночці завоювали Максим Пейко, Єгор Гнатюк та Юлія Юзюк. А Тетяна Перегінець удостоєна «бронзи» на довшому з відрізків, на яких змагалася.

Переможці і призери нагороджені медалями і грамотами Федерації каное Тернопільщини.

На фото: під час нагородження дівчат.

Фото організаторів