Не осоромилися перед ровесниками із Західної України

Тепла осіння погода посприяла тому, що навіть на початку жовтня вдалося провести відкритий чемпіонат області з веслування на байдарках і каное серед юнаків і дівчат 2008—2013 років народження. За нагороди на «Водній арені Тернопіль» сперечалися понад півтори сотні спортсменів із десяти спортивних шкіл Західної України.

Під час суперечки з ровесниками у своїх вікових групах не пасли задніх і вихованці місцевої КДЮСШ з водних видів спорту. По дві золоті медалі в байдарці-одиночці завоювали Максим Пейко, Єгор Гнатюк та Юлія Юзюк. А Тетяна Перегінець удостоєна «бронзи» на довшому з відрізків, на яких змагалася.

Переможці і призери нагороджені медалями і грамотами Федерації каное Тернопільщини.

На фото: під час нагородження дівчат.

Фото організаторів