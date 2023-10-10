Підростає талановита зміна

Понад 230 учасників із десяти дитячо-юнацьких спортивних шкіл краю, а також Великогаївської, Озернянської і Золотниківської територіальних громад наприкінці минулого тижня сперечалися на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича за нагороди чемпіонату області з легкої атлетики серед юнаків і дівчат, не старших п’ятнадцяти років. Лауреатів визначили у трьох вікових групах.

Після завершення стартів відповідальний секретар Федерації легкої атлетики Тернопільської області Леонід Дахновський запевнив, що в кожній із них знайшлися талановиті спортсмени, які з часом мріють досягнути успіхів в улюбленій з дитинства «королеві спорту». І декому з них удалося навіть тричі зійти на верхню сходинку п’єдесталу пошани.

Як от у віковій групі 2012 року народження та молодших, в якій саме такий легкоатлетичний «трюк зі шляпою» підкорився відразу двом атлетам з Озернянської ТГ. У вирішальних забігах на 100, 400 і 800 метрів не мав собі рівних Олександр Шудло. А Павло Флейтуна переміг у бігу на 400, 800 метрів і в спортивній ходьбі. У стрибках у довжину і в спринті на 100 метрів титул чемпіонки області завоювала Софія Кулеба з Тернопільської ОДЮСШ. Непоганий, як для наймолодших, час у бігу на 800 метрів показала ще одна спортсменка з Озернянської ТГ Анастасія Блохіна.

Суперечка в середній віковій групі (2010—2011 роки народження) насамперед запам’ятається подвійним тріумфом у бігу на 400 і 800 метрів Анни Сороки з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і Назара Загородного з Бережанської ДЮСШ. Як і перемоги у спринті на 100 метрів Єви Овод із першого з цих навчальних спортивних закладів та Артема Цимбалістого з Тернопільської ОДЮСШ. А в бігу на 1500 метрів порадували наставників перемогами з обнадійливими результатами Дарина Іванишин із тієї ж Тернопільської ОДЮСШ та Олексій Блохін з Озернянської ТГ.

Нарешті, у змаганнях найстарших (2008—2009 роки народження) вирішальні спринтерські забіги завершилися перемогами вихованців Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Владислава Луки та Яни Вівчарик. Натомість у бігу на 400 метрів, окрім їх подруги по тренуваннях Марти Рижової, чемпіоном став також представник Тернопільської ОДЮСШ «Інваспорт» Валентин Томащук.

Подвійного успіху у старшій віковій групі (800 і 1500 метрів) домігся лише Олег Беззубко з Озернянської ТГ. У спортивній ходьбі не було рівних Уляні Кулебі з Тернопільської ОДЮСШ. У секторі для штовхання ядра заслуговує на відзнаку Альбіна Піліх із Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. І, звісно, як не згадати молодшого з династії стрибунів-висотників Матвія Кармелюка. Внук Євгена Кармелюка підкорив планку на висоті 175 сантиметрів, виконавши другий розряд.

Лауреатів змагань нагородили медалями і грамотами. А переможцям у кожній із дисциплін дістався ще й смачний приз — фірмова піца від одного із спонсорів змагань.

На фото: молодший із династії стрибунів-висотників Матвій КАРМЕЛЮК прагне з часом досягнути результатів, які підкорилися дідусеві і батькові.

Фото В. БУРМИ