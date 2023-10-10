Упродовж січня-вересня цього року суб’єкти підприємництва Тернопільщини сплатили до державного бюджету 1 мільярд 362,7 мільйона гривень податку на додану вартість. Це на 186 мільйонів більше, ніж за аналогічний торішній період.

Лише за вересень бізнес області спрямував до державного бюджету 181 мільйон гривень податку на додану вартість — на 47,7 мільйона більше, ніж у вересні 2022 року. До слова, на Тернопільщині зареєстровано 2868 юридичних осіб — платників податку на додану вартість.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім платникам, які впродовж непростого для всієї країни, й бізнесу зокрема, періоду вчасно та в повному обсязі сплачують податки та збори. Разом — переможемо!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області