Студентські старти

Під час нещодавнього Європейського тижня спорту у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка для студентів факультету фізичного виховання провели легкоатлетичний крос. За перемогу і приємні подарунки змагалися три десятки студентів вишу.

Представники сильної половини продемонстрували свою майстерність на відрізку два кілометри. Натомість чарівним дівчатам запропонували подолати вдвічі коротшу дистанцію.

Суперечка останніх завершилася тріумфом Юлії Федьків, компанію на п’єдесталі пошани якій склали Каріна Сопотницька і Злата Лясота. А серед чоловіків не було рівних Андрієву Щиголю. За ним фінішували Олег Огністий і Максим Подедворний.

Лауреатів нагородили декан факультету фізичного виховання Віктор Шандригось, заслужені тренери України Михайло Васірук та Іван Салук.

На фото: під час змагань.

Фото із соціальних мереж