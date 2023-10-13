Використання бізнесменами Тернопільщини касових апаратів

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Станом на початок жовтня на території Тернопільської області платниками податків зареєстровано 14016 реєстраторів розрахункових операцій.

Із них класичних касових апаратів зареєстровано 4346 у 3041 суб’єкта господарювання, з яких 421 юридична особа та 2617 фізичних осіб. У вересні 2023 року платниками податків зареєстровано 410 та скасовано 117 РРО.

Програмних реєстраторів на території області станом на початок жовтня зареєстровано 9670 у 7181 суб’єкта господарювання. У тому числі ПРРО юридичних осіб — 191, ПРРО фізичних осіб — 6990. У вересні 2023 року платниками податків зареєстровано 2486 ПРРО та скасовано 193.

Принагідно податківці нагадали, що згідно із Законом України за номером 1017-ІХ від першого грудня 2020 року, застосування РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках із покупцями стало обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, крім спрощенців першої групи, з першого січня 2022 року. А за Законом України за номером 3219 від 30 червня 2023 року уже з першого жовтня 2023 року відновилося застосування штрафних санкцій за порушення представниками бізнесу використання реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області