«Дніпро-1» виходить у лідери

На очах тих прихильників футболу, кому все-таки вдалося потрапити на трибуни стадіону «Гірник» у Кривому Розі, де минулої неділі, 12 листопада, відбувався матч чотирнадцятого туру чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги, гравці «Кривбасу» не змогли втримати лідерства у регулярному турнірі. «Мужики» Юрія Вернидуба за якихось пів години здалися на милість київських динамівців — 0:2.

Уже на восьмій хвилині нинішній лідер атак біло-синіх Владислав Ванат не залишив шансів голкіперу господарів Андрієві Кліщуку. А на 27-й його змусив капітулювати ще й Олександр Караваєв, якому останнім часом дуже навіть до вподоби засмучувати конкурентів.

Якось намагаючись пояснити невдачу, господарі серед іншого можуть нарікати хіба на те, що вже з дванадцятої хвилини змушені були діяти в чисельній меншості після вилучення Данила Безкоровайного. Хоч і не хокей, звісно, але одна із зон у їхніх ігрових порядках чи не увесь поєдинок залишалася неприкритою. Втім, про поразку підопічним Юрія Вернидуба потрібно якнайшвидше забути. Адже вони претендують на один із комплектів нагород і передусім мають зосередитися на підготовці до наступної виїзної зустрічі з аутсайдерами із закарпатського «Минаю».

Протистояння в Кривому Розі, до речі, не було центральним у турі. Адже завершувався ігровий день на «Арені Львів», де донецький «Шахтар» приймав «Дніпро-1». Уже на п’ятій хвилині номінальні господарі вийшли вперед після того, як їхній нападник Данило Сікан завдав невідпорного удару по воротах Євгена Волинця. Однак утримати мінімальну перевагу навіть до завершення першого тайму господарям не вдалося.

На 41-й хвилині рівновагу відновив центральний оборонець Едуард Сарапій, вчасно підключившись до атаки своєї команди. А невдовзі після відпочинку підопічні Юрія Максимова наочно проілюстрували, що нині недаремно вважаються одними з претендентів на чемпіонський титул. Спочатку (51-ша хвилина) своє вагоме слово мовив нинішній лідер команди з берегів Дніпра Олексій Гуцуляк. А ще за п’ять обертів секундної стрілки одного з голкіперів збірної України Дмитра Різника прямим ударом зі штрафного застав зненацька Богдан Лєднєв — 3:1 на користь «Дніпра-1», який став одноосібним лідером — тридцять очок після чотирнадцяти проведених ігор.

Серед решти підсумків чотирнадцятого туру варто, мабуть, звернути увагу на житомирський, де місцеве «Полісся» з мінімальним рахунком 2:1 здолало харківський «Металіст-1925». Із тих хоча би міркувань, що президент гостей натякнув на необ’єктивність арбітражу. Мовляв, служителі футбольної Феміди після нього, без сумніву, можуть розраховувати на чималі знижки в одній із мереж продуктових магазинів, якою опікується власник команди із Житомира…

Інші результати: «Колос» — «Минай» — 2:0, «Оболонь» — «Ворскла» — 0:1, «Олександрія» — «Верес» — 1:0, «Зоря» — «ЛНЗ» — 1:2, «Чорноморець» — «Рух» — 2:3.

Поєдинки п’ятнадцятого туру відбудуться 24—27 листопада. Майже двотижнева пауза пов’язана із завершальним у цьому році матчем національної збірної України. Підопічні Сергія Реброва постараються у понеділок, 20 листопада, в очній зустрічі з італійцями все-таки завоювати пряму путівку на фінальний турнір чемпіонату Європи 2024 року.

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