На полі була справжня команда!

Екватор групового турніру футбольної Ліги чемпіонів його учасники минули ще наприкінці жовтня. Тож від результатів зіграних 7 листопада поєдинків четвертого туру у групі Н, в якій виступає і донецький «Шахтар», залежало, чи збереже український клуб шанси продовжити боротьбу за найбільш престижний єврокубковий трофей.

Прихильникам гри мільйонів, звісно, не варто було нагадувати про те, що друга підряд поразка «гірників» від іспанського гранда — «Барселони» звела б їх зусилля практично до нуля. Тоді залишалося б лише куди простіше завдання відстояти своє право на продовження боротьби в Лізі Європи у суперечці з аутсайдером квартету, бельгійським «Антверпеном».

Однак підопічних головного тренера «помаранчевих» Марино Пушича, як з’ясувалося два дні тому, не влаштувала перспектива вже практично впійманої синиці в руках. Їхній номінально домашній повторний матч із каталонцями в німецькому Гамбурзі — зайве тому свідчення. Вочевидь, уже встигли звикнутися з вимогами нового керманича колективу, який дотримується думки, що атакувати можна лише тоді, коли вмієш захищатися.

І хоч уже в дебюті протистояння гравці «Шахтаря» ледь «не наварили каші», уникнути неприємностей, на щастя, вдалося. Ба більше, чинні чемпіони України, так само, як і їхні імениті конкуренти, постаралися відразу ж перешкоджати вільно діяти гравцям «Барселони» з допомогою пресингу. Йти у відбір не цуралися Олександр Зубков із бразильцем Невертоном, Данило Сікан. Причому останній, ігрове амплуа якого передбачає дії в атаці, встигав і загострювати напругу біля воріт іменитого голкіпера гостей Марка-Андре тер Штегена.

Кульмінація таких дій обох колективів на зустрічних курсах настала на 40-й хвилині. Насамперед завдяки чи не ідеальному пасу Георгія Судакова на фланг, куди вже поспішав Гіоргі Гочолеішвілі. Грузинський футболіст, оцінивши ситуацію, подав до центру штрафного майданчика суперників. А там боротьбу на «другому» поверсі виграв Данило Сікан, влучно спрямувавши шкіряну кулю у правий від себе кут воріт.

Український нападник, гол якого третій у цій Лізі чемпіонів, до речі, мав іще кілька шансів стати автором дубля. Однак не потрібно, звісно, забувати, що у воротах «Барселони» стояв один із найкращих голкіперів планети. Та й у середині другого тайму Данило в одному з єдиноборств травмував плече, через що достроково залишив поле.

Однак ця прикра ситуація не вплинула на вже згаданий щойно результат, який і став підсумковим — 1:0 на користь «Шахтаря». Хоча «Барселона» до самого фінального свистка і не полишала спроб відновити рівновагу. Нехай і з допомогою регулярних звертань її гравців до арбітра з вимогою призначити одинадцятиметровий у ворота суперників. Однак боснійський суддя на провокації не піддався.

Епохальна, як на нинішні часи, перемога залишила «Шахтар» серед претендентів на потрапляння до серії плей-оф Ліги чемпіонів. Хто би що не казав, а на полі цього вечора була справжня команда! В іншому ж матчі групи Н «Порту» на своєму полі здолав «Антверпен» — 2:0.

Поєдинок п’ятого туру гравці «Шахтаря» проведуть у вівторок, 28 листопада. На них очікуватиме домашнє побачення з «Антверпеном». А завершення групового турніру заплановане на середу, 13 грудня, коли на «гірників» очікуватиме виїзна зустріч із «Порту».

На фото: герой матчу з «Барселоною» Данило СІКАН.

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