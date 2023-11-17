Про податкове законодавство в умовах воєнного стану

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія». Виконувач обов’язків його начальника Руслан Цвігун спілкувався з усіма охочими на тему податкового законодавства в умовах воєнного стану.

Посадовець, зокрема, розповів про новації в податковому законодавстві. Конкретніше — про те, що першого серпня 2023 року набув чинності Закон України від 30 червня 2023 року за номером 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану». Серед іншого проінформував про особливості відновлення відповідальності за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Повідомив і про те, що 6 травня 2023 року набув чинності Закон України від 11 квітня 2023 року за номером 3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно».

Також Руслан Цвігун нагадав про можливості реалізувати своє право на податкову знижку — заповнити та до 31 грудня 2023 року включно подати за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи.

Натомість телефонних співрозмовників цікавили питання легалізації заробітної плати, мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) та плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Одному з них посадовець озвучив і переваги використання єдиного рахунку для сплати податків. Адже перехід на єдиний рахунок значно спрощує сплату податків, зборів, інших платежів, що контролюються ДПС, та єдиного внеску, зменшує платникам фінансові витрати і час формування платіжних документів. Тобто, розраховуватися з бюджетом та фондами можливо одним платіжним документом на загальну суму.

Також були надані роз’яснення стосовно оподаткування виплат благодійної допомоги внутрішньо переміщеним особам, легалізації трудових відносин.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області