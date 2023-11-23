Штрафи за торгівлю без касових апаратів до січня 2022 року

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» розділ ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» доповнено новим пунктом 15, яким визначено, що у період із першого серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше ніж до дати припинення або скасування воєнного стану на території України, до фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, що здійснюють діяльність із продажу товарів (окрім підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) або надають послуги, фінансова відповідальність за проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), не проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи, невидачу (у паперовій та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання застосовується у таких розмірах:

25 відсотків вартості проданих із порушенням, встановленим пунктом 15 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону за номером 265, товарів (робіт, послуг) — за порушення, вчинене вперше;

50 відсотків вартості проданих із порушенням, встановленим пунктом 15 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону за номером 265, товарів (робіт, послуг) — за кожне наступне вчинене порушення.

Враховуючи сказане, зменшення штрафних (фінансових) санкцій на період, визначений пунктом 15 розділу ІІ «Прикінцеві положень» Закону за номером 265 розповсюджується і на порушення вчиненні фізичними особами-підприємцями — платниками єдиного податку, які не є платниками ПДВ, та здійснювали діяльність із продажу товарів (окрім підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінного утворення та напівдорогоцінного каміння) до першого січня 2022 року, якщо такі порушення були або будуть встановлені під час фактичних перевірок.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області