Стосується іноземців та осіб без громадянства

Відповідно до пункту 63.5 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ) всі фізичні особи — платники податків та зборів реєструються у контрольних органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (ДРФО) у порядку, визначеному ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок реєстрації фізичних осіб у ДРФО та форми документів, пов’язаних із реєстрацією фізичних осіб у ДРФО, визначені Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2017 року за номером 1306/31174, зі змінами і доповненнями.

Іноземці чи особи без громадянства, які проживають або перебувають за кордоном та не можуть прибути до відповідного контрольного органу в Україні, у разі необхідності реєстрації/внесення змін до ДРФО та/або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у ДРФО, можуть надіслати поштою на адресу Державної податкової служби України (м. Київ, Львівська площа, 8) облікову картку фізичної особи — платника податків за формою №1ДР та ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства. Підпис фізичної особи на обліковій картці за формою №1ДР/Заяві за формою 5ДР повинен бути засвідчений у встановленому законодавством порядку. При цьому документи, видані компетентними органами іноземної держави та складені іноземною мовою, повинні бути засвідчені в установленому законодавством України порядку та перекладені українською мовою, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (пункт 7 розділу ІII положення).

Документи, які відповідно до вимог цього положення подаються (надсилаються рекомендованим листом) до контрольного органу, повинні бути викладені українською мовою та не містити виправлень (пункт 2 розділу ІІІ положення).

Документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО іноземця чи особи без громадянства, який проживає або перебуває за кордоном та не може прибути до відповідного контрольного органу в Україні, може бути надісланий до закордонної дипломатичної установи України за місцезнаходженням особи за кордоном або за письмовим клопотанням особи на вказану нею адресу за кордоном (пункт 9 розділу VII положення).

Враховуючи сказане, іноземець, який перебуває за кордоном та не може прибути до відповідного контрольного органу в Україні, може надіслати поштою на адресу ДПС письмове клопотання з проханням щодо реєстрації/внесення змін до ДРФО, а також додати облікову картку за формою № 1ДР/заяву за формою №5ДР, ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, та засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою. Підпис фізичної особи на обліковій картці за формою №1ДР/заяві за формою 5ДР повинен бути засвідчений у встановленому законодавством порядку.

Розгляд звернень (клопотань) громадян, у тому числі звернень, які стосуються реєстрації або внесення змін до ДРФО іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають за кордоном та не можуть прибути до контрольного органу в Україні, здійснюється у порядку, визначеному статтею 20 Закону України від 2 жовтня 1996 року за номером 393/96-ВР «Про звернення громадян». Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Також слід відмітити, що відповідно до пункту 3 розділу VII та пункту 1 розділу IX положення облікова картка за формою №1ДР/заява за формою №5ДР іноземцем чи особою без громадянства може бути подана до відповідного контрольного органу в Україні через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації/ внесення змін до Державного реєстру (після пред’явлення повертається) та її копії.

Для реєстрації/внесення змін до ДРФО іноземці та особи без громадянства додатково подають засвідчений в установленому законодавством порядку переклад українською мовою документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Якщо довірена особа є іноземцем або особою без громадянства, до документа, що посвідчує її особу, вона додатково додає засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області