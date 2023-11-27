Транспортний податок від власників елітних автомобілів

Упродовж січня-жовтня цього року до місцевих бюджетів області надійшло майже 1,8 мільйона гривень транспортного податку. Це перевищило надходження десяти місяців 2022 року на 530,4 тисячі гривень цього майнового платежу.

Більшість суми (1,2 мільйона гривень) сплатили юридичні особи. Громадяни — власники елітних автомобілів перерахували понад 566 тисяч гривень транспортного податку.

Податківці нагадують, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року. У 2023 році — 2512500 гривень.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування. Цього року до переліку легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком, було включено 225 моделей.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області