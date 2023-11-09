Успіх земляка на Всесвітніх іграх єдиноборств

Наприкінці жовтня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді визначилися лауреати Всесвітніх ігор єдиноборств. Участь у змаганнях узяли атлети 123-х держав планети, які визначили найсильніших у п’ятнадцяти видах, що мали на меті засвідчити перевагу одного зі спортсменів над іншим.

Не можна також не зауважити, що подібні змагання востаннє проводилися десять років тому. Тож не важко уявити, наскільки кожен з учасників прагнув заявити про себе на повний голос. Серед них і наш земляк Вадим Стецюк, відомий завдяки гучним перемогам на міжнародній спортивній арені в армрестлінгу.

І богатир, який змагався у ваговій категорії до 100 кілограмів, не підвів сподівань прихильників свого таланту. У турнірі на ліву руку завоював срібну медаль, поступившись конкуренту тільки у вирішальній фінальній сутичці. Натомість став переможцем малого фіналу за третє місце єдиноборств на праву руку. Двоє завойованих призових місць, до речі, дають право на присвоєння звання «Заслужений майстер спорту України».

Залишається хіба додати, що, крім армрестлінгу, під час Всесвітніх ігор єдиноборств були визначені переможці і призери, зокрема в таких видах, як кікбоксинг, айкідо, дзюдо, фехтування, тайський бокс, сумо тощо. А збірна України повернулася додому переможницею в медальному заліку, завоювавши 21 золоту, 17 срібних і 15 бронзових відзнак.

На фото: Вадим СТЕЦЮК після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж