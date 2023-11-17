Є на кого рівнятися!

Учора, 16 листопада, третьокласники розташованої у самому центрі Файного міста Тернопільської спеціалізованої загальноосвітньої школи I—III ступенів №3 із поглибленим вивченням іноземних мов стали учасниками незвичного для більшості їхніх ровесників уроку фізкультури. У гості завітали активісти місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області.

Усе для того, аби розповісти про проєкт Do like Olympians. Цю освітню спортивну подію, до речі, спеціально підготували для шкільних уроків фізкультури. Особлива її умова — безпосереднє спілкування дітей з учасниками Олімпіад, відомими спортсменами і тренерами. Найперша мета — познайомити імовірних майбутніх олімпійців з вагомими досягненнями найкращих вітчизняних атлетів. А також, звісно, з відомими фахівцями фізичної культури і спорту, активістами сучасного олімпійського руху.

Мабуть, не варто згадувати і про те, що юні прихильники здорового способу життя із зацікавленістю вислухали розповідь знаних земляків. Про те, хто з них і в яких видах змагався на Олімпіадах. Їхній учитель фізкультури Любомир Бенцал цього дня, звісно ж, не вимагав здачі жодного з нормативів.

Цікаво, без сумніву, було третьокласникам і під час олімпійської вікторини. Її разом із Любомиром Васильовичем організували стипендіатка місцевого осередку НОКу України в Тернопільській області Валерія Демчук і майстер спорту з веслування на байдарках і каное Анастасія Гикава. Остання ж провела для дітей й олімпійську розминку.

Найбільш активних учасників уроку нагородили призами і сувенірами від НОКу України.

На фото: перед початком незвичного для третьокласників уроку фізкультури.

Фото організаторів