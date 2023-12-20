Мінімальне податкове зобов’язання для платників

Платники податків, в яких у наявності та/або користуванні (оренді, суборенді, емфітевзисі, постійному користуванні) є земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, згідно із Законом України від 30 листопада 2021 року за номером 1914 мають обов’язок сплачувати податки у вигляді мінімального податкового зобов’язання. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Метою його запровадження стало рішення вивести обробіток сільськогосподарських земель із «тіні». Податківці також звернули увагу на те, що мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) вперше визначається за звітний 2022 рік.

Так, станом на початок грудня цього року кількість платників МПЗ по Тернопільській області становить 169388 громадян. Кількість сформованих податкових повідомлень-рішень — 36102. Загальна сума податкових зобов’язань, визначених у повідомленнях-рішеннях, складає 49,1 мільйона гривень. Загальна ж сума вже сплаченого фізичними особами МПЗ становить 13 мільйонів гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області