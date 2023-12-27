Платіжні операції у період завершення бюджетного 2023 року

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Податкові платежі та єдиний внесок, сплачені через Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ) 29 грудня 2023 року, будуть зараховані казначейством на бюджетні/небюджетні рахунки, в тому числі на рахунки, відкриті в СЕА ПДВ і реалізації пального та спирту етилового, єдиний рахунок у 2023 році.

Платники податків із 30 грудня 2023 року по перше січня 2024 року включно не зможуть здійснювати податкові платежі та єдиний внесок через СЕП НБУ у зв’язку із проведенням казначейством технічних робіт.

Із другого січня 2024 року казначейство в СЕП НБУ працюватиме у звичайному режимі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області