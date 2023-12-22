Платники Тернопільщини сплатили податкові борги

За січень-листопад в абсолютному значенні податковий борг зменшили 495 підприємств, які допустили його на початок року, на загальну суму 97,8 мільйона гривень. Про це повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом головного управління ДПС у Тернопільській області.

При цьому 382 суб’єкти господарювання сплатили повністю заборговану суму — 72,8 мільйона гривень.

У рахунок погашення податкового боргу з початку року до зведеного бюджету надійшло 77,8 мільйона гривень, що на 26 мільйонів більше, ніж за одинадцять торішніх місяців. Із них державний бюджет отримав 35,3 мільйона гривень.

До боржників застосовують як застережні заходи (направлення податкової вимоги, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу тощо), так і заходи примусового характеру (стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, адміністративний арешт тощо).

Так, у січні-листопаді фахівці податкової служби області подали до суду 557 позовів щодо стягнення 97,7 мільйона гривень податкового боргу. Зокрема, 22 позови щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 23,8 мільйона гривень.

Щодо надання дозволу на реалізацію описаного майна подано 14 позовів на суму 52,1 мільйона гривень. Також до суду направлено 521 позов щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби на суму податкового боргу 21,7 мільйона гривень.

За січень-листопад надходження коштів за рахунок реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету склали 583,9 тисячі гривень. Зокрема, до держбюджету спрямовано 356,4 тисячі гривень, а до місцевих бюджетів — 227,5 тисячі гривень.

Податківці нагадали, що переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можна з допомогою електронних сервісів ДПС, в електронному кабінеті та можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області