Транспортний податок за елітні автомобілі

Упродовж одинадцяти місяців цього року до місцевих бюджетів області надійшов 1 мільйон 991 тисяча гривень транспортного податку. Це перевищило надходження за січень-листопад 2022 року на 575,7 тисячі гривень цього майнового платежу.

З усієї суми надходжень більш як 1,2 мільйона гривень податку сплатили юридичні особи. Громадяни — власники елітних автомобілів перерахували 760 тисяч гривень транспортного платежу.

Податківці також нагадали, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року. У 2023 році це — 2512500 гривень.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області