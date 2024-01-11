Чи може підприємець отримати довідку про власні доходи через електронний кабінет?

Відповідно до пункту 179.12 статті 179 Податкового кодексу України (ПКУ) за зверненням платника податку контрольний орган, до якого було подано податкову декларацію, видає довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Форми заяви про видачу довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань) та довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року за номером 568 зі змінами та доповненнями.

Типова інформаційна картка адміністративної послуги «Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)» затверджена наказом Державної податкової служби України від 22 квітня 2021 року за номером 446 зі змінами та доповненнями, відповідно до якої строк надання вказаної адміністративної послуги — десять календарних днів. Щодо кожного звітного річного періоду, за який необхідно отримати довідку, подається окрема заява.

Згідно з підпунктом 2 пункту 8 Порядку оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань), затвердженого наказом за номером 568, у рядку 01 Довідки зазначається сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, зокрема, але не виключно: заробітна плата, дохід відповідно до умов договору цивільно-правового характеру, іноземні доходи, доходи від операцій із продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна, дохід від надання майна в лізинг тощо, інвестиційний прибуток, вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна, інші доходи, доходи фізичної особи-підприємця та доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Першим абзацом пункту 42 прим.1.2 статті 42 прим.1 ПКУ визначено, що електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи.

Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

Вхід до приватної частини електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації — id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою мобільного застосунку Дія або з використанням «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Фізична особа-підприємець, що перебуває на загальній системі оподаткування, скориставшись меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету, має можливість надіслати до контрольного органу лист, який містить заяву. Форма підготовки такої кореспонденції передбачає заповнення або вибір із запропонованих таких реквізитів:

код ДПІ, до якого відправляється лист;

тип документа;

тематика звернення;

короткий зміст листа;

сканований документ, який необхідно завантажити (файл у форматі pdf загальним розміром до 5 МБ).

Протягом одного робочого дня після надсилання заяви її автора буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації заяви в органі ДПС, до якого вона направлена. Інформацію щодо отримання та реєстрації заяви в органі ДПС платник може переглянути у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини електронного кабінету.

Довідку платник отримує безпосередньо в контрольному органі, до якого подано заяву.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області