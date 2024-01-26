Деякі нюанси заповнення акцизної накладної при відвантаженні пального

Акцизна накладна заповнюється за формою та відповідно до Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2020 року за номером 729. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При здійсненні операції з відвантаження пального з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним, до транспортного засобу, який не є акцизним складом пересувним, та належить отримувачу пального — суб’єкту господарювання — неплатнику акцизного податку, акцизна накладна складається в одному примірнику.

При цьому, у верхній лівій частині такої акцизної накладної зазначається, зокрема:

— у полі «Коди операцій для складання в одному примірнику» — цифра «3» (реалізація пального суб’єкту господарювання — неплатнику);

— у полі «Умови оподаткування» — цифра «0»;

— у полі «Напрям використання» — напрям «0».

У верхній правій частині акцизної накладної у полі «Примірник» зазначаються цифри «1» (номер примірника) та «1» (кількість примірників).

У рядку «Особа, що реалізує пальне» зазначаються реквізити особи, що реалізує пальне, а у рядку «Особа — отримувач пального» зазначаються реквізити суб’єкта господарювання — отримувача пального.

У рядках «Акцизний склад/пересувний акцизний склад, з якого фізично відвантажене (отримане) пальне» зазначаються реквізити акцизного складу та/або акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, а реквізити акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, у відповідних рядках документа не зазначаються.

До рядка «Адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт господарювання — неплатник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки» вносяться такі дані — код території згідно з п’ятим (за наявності) або четвертим рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку (пункт 34 розділу ІІ згаданого порядку).

У клітинках акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються, крім рядків у верхній лівій частині документа, в яких відповідно до форми такого документа може бути внесена цифра «0» (пункт 12 розділу І порядку).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області