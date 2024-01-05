Торік від платників області до бюджету надійшло 515,2 мільйона гривень військового збору. Надходження перевищили показник 2022 року на 44,7 мільйона.

Лише у грудні 2023 року наші краяни сплатили 56,1 мільйона гривень «патріотичного» збору. Принагідно податківці нагадали, що військовий збір запроваджено в Україні із серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка платежу становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області