Кількість зареєстрованих касових апаратів на Тернопільщині

Станом на початок січня на території Тернопільської області платниками податків зареєстровано 16123 реєстратори розрахункових операцій. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Із них класичних касових апаратів зареєстровано 4533 у 3197 суб’єктів господарювання, з яких 417 юридичних та 2780 фізичних осіб. У грудні 2023 року платники податків зареєстрували 54 РРО та скасували — 93.

Більшість представників бізнесу обирає для роботи зручні програмні РРО. Так, на території області станом на початок січня їх зареєстровано 11590 у 8391 суб’єктів господарювання. У тому числі ПРРО юридичних осіб — 221, ПРРО фізичних осіб — 8170. У грудні 2023 року платниками податків зареєстровано 439 ПРРО та скасовано 159.

Принагідно податківці нагадали, що згідно із Законом України за номером 1017-ІХ від 1 грудня 2020 року, застосування РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках із покупцями стало обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, крім спрощенців першої групи, з 1 січня 2022 року. А в рамках дії Закону України за номером 3219 від 30 червня 2023 року з 1 жовтня 2023 року відновлено застосування штрафних санкцій за порушення представниками бізнесу використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).

Тому представників бізнесу просять бути відповідальними перед державою та покупцями товарів/користувачами послуг, проводити всі готівкові розрахунки через РРО/ПРРО та видавати фіскальний чек.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області