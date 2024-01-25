Надання адміністративних послуг податківцями Тернопільщини

Упродовж 2023 року фахівці структурних підрозділів ГУ ДПС у Тернопільській області надали 98051 адміністративну послугу, що на 11659 послуг більше, ніж за 2022 рік. У тому числі ДПІ та управлінням податкових сервісів у 2023 році надано 67439 адміністративних послуг, порівняно з аналогічним періодом 2022 року їхня кількість збільшилася на 7461-ну.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займають послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, які були надані 42110-ти фізичним особам (43,9 відсотка), надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яка була надана 15842 фізичним особам (16,2 відсотка), витягів з реєстру платників єдиного податку — 12329 (12,6 відсотка), реєстрації платників єдиного податку — 7869 (8 відсотків).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області