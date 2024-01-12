Розрахунок податкової знижки стосовно виплат страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя

Порядок застосування платником податку — фізичною особою права на податкову знижку передбачений статтею 166 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 166.3.5 пункту 166.3 статті 166 ПКУ передбачено, що платник податку має право включити до податкової знижки, зокрема, суму витрат на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний із повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю — суму, визначену в першому абзаці підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ (у 2023 році: 2684,00 грн х 1.4 = 3760,00 гривень);

б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю – 50 відсотків суми, визначеної в першому абзаці підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї (у 2023 році: 2684,00 грн х 1.4 х 50 відсотків = 1880,00 гривень).

Наприклад, якщо договір страхування життя, що передбачає сплату платником податків страхового платежу (страхового внеску, страхової премії) за рік у сумі 25000 гривень, розпочинався 14 серпня 2023 року і платником податків у серпні 2023 року сплачено страховий платіж за рік у сумі 25000 гривень (із 14 серпня 2023 року по 13 серпня 2024 року), то з урахуванням норм підпункту «а» підпункту 166.3.5 ПКУ платник податку має право віднести на витрати суму фактичних витрат за 5 місяців дії договору у звітному податковому 2023 році, що не перевищує 18800 гривень (3760 гривень х 5 місяців).

При страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення за зазначеними умовами понесених витрат платник податку має право віднести на витрати суму, що не перевищує 9400 гривень (3760 гривень х 5 місяців х 50 відсотків).

Отже, нормами ПКУ передбачено, що платник податків має право включити до податкової знижки фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема, на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), які не мають перевищувати обмеження, встановлені підпунктами «а» та «б» підпункту 166.3.5 пункту 166.3 статті 166 ПКУ, у розрахунку за кожний із повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області