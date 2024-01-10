Відображення підприємцями на загальній системі амортизаційних відрахувань у графі 10 типової форми при здійсненні обліку доходів і витрат

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, визначений статтею 177 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 177.10 статті 170 ПКУ фізичні особи-підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат, та порядок ведення такого обліку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Так, наказом Міністерства фінансів України від 13 травня 2021 року за номером 261 затверджено Типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами-підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність та Порядок ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат, фізичними особами-підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Згідно з шостим абзацом підпункту 6 пункту 1 розділу ІІ порядку за номером 261 у графі 10 типової форми відображається сума амортизаційних відрахувань, яка складається з підсумкового значення рядка 11 додатка «Облік амортизаційних відрахувань основних засобів та нематеріальних активів» до типової форми, що розраховується за власним бажанням платника та є необов’язковим для заповнення.

При цьому пунктом 10 розділу ІІІ порядку за номером 261 розрахунок амортизаційних відрахувань звітного періоду здійснюється у графах 10—12 відповідно, зокрема:

у графі 11 вказується сума амортизаційних відрахувань, яка визначається множенням місячної суми амортизації (графа 9) на кількість місяців корисного використання (експлуатації) у звітному періоді. Підсумкова сума амортизаційних відрахувань за звітний період переноситься до графи 10 типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами-підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Відповідно до пункту 177.11 статті 170 ПКУ фізичні особи-підприємці подають річну податкову декларацію про майновий стан і доходи у строк, визначений підпунктом 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 ПКУ, в якій поряд із доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, а також відомості про суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого на доходи від підприємницької діяльності в розмірах, визначених відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями.

Враховуючи сказане, оскільки звітним періодом фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування є календарний рік, то у графі 10 типової форми відображається сума амортизаційних відрахувань за звітний календарних рік, тобто один раз на рік.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області