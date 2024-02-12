Найсильніших визначили богатирі

Нещодавно у Файному місті відбулися відкриті чемпіонати області та Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з пауерліфтингу та класичного пауерліфтингу. Крім господарів, за нагороди сперечалася понад сотня богатирів із Кременця, Почаєва, Збаража, Чорткова, Бучача, Микулинців, а також Бродів на Львівщині і Млинова Рівненської області.

У турнірі юнаків і дівчат із класичного пауерліфтингу у своїх вагових категоріях перемогли Максим Федін, Михайло Котуза, Дмитро Цимбалюк, Назар Михальчук, Данило Пархоменко Софія Шевчук і Мар’яна Сергійчук із Млинова, Степан Фуг із Кременця і господарка змагань Юлія Чайка. Натомість за підсумками суперечки юніорів перемогли Андрій Черкасець із Чорткова і господарів турніру Арсен Гоцуляк із Владиславом Мазуриком із Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Баталії дорослих запам’ятаються перемогами у своїх вагових категоріях Ольги і Василя Шкурників із Бродів, Вікторії Кравчук із Чорткова, Едуарда Прокопчука з Кременця, Петра Шпікули з Чорткова і Миколи Пласконя з Тернополя.

Під час змагань свою майстерність продемонстрували і ветерани. У порядку вагових категорій перемогли Ігор Гащак із Бродів, Андрій Заводович зі спортивного клубу «Текстильник» і Віталій Гуголь із Збаража.

Нарешті під час змагань в екіпірувальному спорядженні титули переможців завоювали вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Марія Полянська, Емілія Татарин, Софія Бздир, Альона Канюка, Регіна Фурсенко, Арсен Стефанчишин, Денис Березовський, Ігор Тимофтей із Чорткова, Степан Мацишин із ОДЮСШ, Родіон Корецький та Олександр Князєв зі спортклубу «Олімп».

Переможців і призерів нагородили грамотами і медалями. Керівництво навчального спортивного закладу вдячне за допомогу в організації і проведення змагань управлінню молоді, спорту та іміджевих проєктів облдержадміністрації, суддівській колегії, обласному осередку Федерації пауерліфтингу України на чолі з Ігорем Лисим. А воїнам Збройних сил України — за можливість тренуватися та брати участь у змаганнях.

А. ЯЦИНА.

На фото: під час змагань

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