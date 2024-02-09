Переможцям — м’яч з автографами гравців команди майстрів

Протягом трьох днів у спортивному залі Тернопільської ЗОШ №10 вирували волейбольні пристрасті. Юні прихильники «гри над сіткою» змагалися за нагороди турніру «Україна — єдина родина», ініційованого директором загальноосвітнього навчального закладу Андрієм Газилишиним.

Фінальна частина змагань завершилася перемогою команди Тернопільської ЗОШ №14. Тільки новоспеченим переможцям поступилися волейболісти із ЗОШ №23. А у суперечці за «бронзу» колектив Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою здолав господарів турніру.

Лауреатів змагань нагородили керівник управління розвитку спорту та фізичної культури міської ради Микола Круть і голова Федерації волейболу Тернопільщини Олександр Богомол. Серед призів переможцям був і спеціальний — волейбольний м’яч з автографами гравців команди майстрів «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо».

На фото: під час турніру.

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