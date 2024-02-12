Податок на прибуток підприємств від платників Тернопільщини

Упродовж січня цього року платники податків — юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 16,8 мільйона гривень податку на прибуток підприємств. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

При цьому до державного бюджету підприємства перерахували 14,9 мільйона гривень, а до бюджетів територіальних громад — 1,9 мільйона.

До загального фонду зведеного бюджету платники у січні спрямували 680,9 тисячі гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету.

Податківці нагадали, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області