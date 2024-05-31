Економіка, Новини, Україна

Алгоритм дій при зміні даних, які вносяться до облікової картки платника податків

31.05.202431.05.2024Автор Богдан Дікальчук
Алгоритм дій при зміні даних, які вносяться до облікової картки платника податків

Відповідно до пункту 70.7 статті 70 Податкового кодексу України та пункту 1 розділу IХ Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822 із змінами та доповненнями фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати до контрольних органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи — платника податків протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків за формою № 5ДР (додаток 12 до цього положення) та документа, що посвідчує особу (після пред’явлення повертається). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Заява може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (ДРФО), яка після пред’явлення повертається.

Заява за формою №5ДР подається фізичною особою особисто або через представника до контрольного органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання — до контрольного органу за новим місцем проживання або до будь-якого контрольного органу (пункт 2 розділу IХ положення).

Для заповнення заяви за формою №5ДР використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних (пункт 3 розділу IХ положення).

Для підтвердження інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особа подає один з таких документів:

витяг з реєстру територіальної громади;

паспорт, виготовлений у формі книжечки;

тимчасове посвідчення громадянина України (підпункт 4 пункту 1 розділу IІІ положення).

Для підтвердження факту внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа подає довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від першого жовтня 2014 року за номером 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (підпункт 5 пункту 1 розділу IІІ положення).

При поданні заяви за формою №5ДР фізична особа зобов’язана подати відповідному контрольному органу документи (оригінали після перевірки повертаються) та їх копії за переліком, визначеним положенням (пункт 1 розділу VI положення).

Внесення змін до ДРФО здійснюється протягом трьох робочих днів з наступного дня після дня подання фізичною особою заяви за формою №5ДР (пункт 4 розділу IХ положення).

Згідно з пунктом 5 розділу IХ положення у разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій заяві за формою №5ДР фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін та/або видачі документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області