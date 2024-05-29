На користь податківців

Упродовж січня-квітня цього року судові органи розглянули 237 справ, у яких однією зі сторін виступала податкова служба Тернопільщини. Як повідомили в управлінні правового забезпечення ГУ ДПС у Тернопільській області, на користь податкового відомства винесено 136 рішень на суму понад 28 мільйонів гривень.

Із загальної кількості справ, що протягом перших чотирьох місяців перебували на розгляді в судах різних інстанцій, одну з ключових категорій становили справи за позовами платників податків до органів ГУ ДПС області про визнання недійсними/нечинними податкових повідомлень-рішень. Таких справ було розглянуто 63 на суму 52,6 мільйона гривень. Із них на користь органів ГУ ДПС області — 35 справ на суму 29 мільйонів гривень.

Загалом же з початку року на розгляді у судах різних інстанцій перебувало 904 справи на суму один мільйон 76,9 тисячі гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області