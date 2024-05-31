Старти наймолодших

На міському стадіоні імена Р. Шухевича Файного міста нещодавно відбувся відкритий чемпіонат Тернопільської ОДЮСШ з літніх видів спорту з легкої атлетики. За звання переможців змагалися понад сотня дітей трьох вікових груп — 2011—2012, 2013—2014, 2015 року народження та молодші.

На урочистому відкритті після виконання Державного гімну України присутні хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять воїнів, полеглих у боях за захист суверенітету, незалежності і територіальної цілісності нашої держави.

Не можна не згадати і про те, що, крім господарів, у визначенні найсильніших у бігу на 60 і 300 метрів, стрибках у довжину, штовханні ядра, спортивній ходьбі, естафетах брали участь юні прихильники «королеви спорту» з Тернопільської ОДЮСШ, Бережанської і Шумської дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Великогаївської, Великодедеракальської та Озернянської територіальних громад.

У спринті першими у вирішальних забігах своїх вікових груп серед дівчат фінішували Ірина Сеник, Анастасія Блохіна й Анна Лехан, серед хлопців — Максим Шлийка, Олександр Мандзій і Дмитро Рибій. Після забігів на 300 метрів серед дівчат тріумфували Вероніка Снак, знову ж таки Анастасія Блохіна і Лариса Болик, а серед юнаків — Олексій Блохін, Святослав Флейтута і Владислав Дяченко. В естафеті 4 по 100 метрів найшвидшими стали господарі. Друге місце вибороли бігуни з Озернянської ОТГ, третє — другий квартет господарів.

Натомість спортивна ходьба засвідчила перевагу Аліни Захарчук, Софії Голуб, Наталії Марчук, Романа Дубчака і Станіслава Марчука. А в секторі для штовхання ядра перемогли Аліна Цвігун, Іванна Петрук, Владислав Катеринюк, Михайло Киричук і Тадей Панасюк. Нарешті, в стрибках у довжину не було рівних Софії Кулебі, Камілі Луців, Анні Лехан, Максимові Шлийці, Романові Данилюку і Дмитрові Рибію.

Переможці і призери стартів нагороджені грамотами і медалями. Всі присутні на стадіоні висловили щиру подяку мужнім воїнам Збройних сил України, завдяки яким діти мають можливість тренуватися і брати участь у змаганнях

На фото: юні прихильниці спортивної ходьби мріють бути схожими на свою наставницю, дворазову учасницю Олімпіад Віру ЗОЗУЛЮ.

Фото із соціальних мереж