Сергій Надал на фронті передав воїнам 105-ої бригади ТРО автомобіль, квадрокоптери та іншу техніку

Міський голова Сергій Надал передав допомогу захисникам на фронті.

Напередодні Великодня разом із волонтерами «Допомога армії від

Тернополя» відвідав військових та доставив необхідну техніку й

обладнання бійцям 105-ї окремої бригади територіальної оборони.

Серед переданого – наземний роботизований комплекс «Тарган 200»,

квадрокоптер Matrice 30T та два Matrice 4T, чотири зарядні станції

ECOFLOW, шість акумуляторних батарей для безпілотників «Вампір»,

маскувальні сітки, техніка, а також великодні смаколики для бійців.

Окрім того, підрозділ отримав вантажний мікроавтобус Opel Movano. Це потужне підсилення для підрозділу, що допоможе ефективніше

виконувати поставлені завдання та суттєво підвищить боєздатність

підрозділу.



«Нехай передана техніка допомагає наближати перемогу, а великодні смаколики принесуть радість і тепло нашим захисникам», — наголосив Сергій Надал.

Це вагомий внесок у спільну справу – адже кожна одиниця переданого обладнання наближає нашу перемогу і засвідчує єдність міста з його захисниками.