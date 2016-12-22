Бути здоровим – означає бути успішним!

Загальновідомо, що люди, які ведуть здоровий спосіб життя, досягають у кар’єрному зростанні більших висот, аніж ті, які мають шкідливі звички, нехтують нормами моралі та елементарної гігієни. Тому спеціалісти Лановецького районного центру зайнятості великого значення надають просвітницькій роботі з метою формування у безробітних прагнення до гармонійного здорового життя.

Отож, учора фахівці Лановецького районного центру зайнятості провели для безробітних жінок чергове засідання жіночого клубу «Жіноча справа» і темою обрали «Здоровий спосіб життя – запорука професійних успіхів».

Увагу присутніх на заході було акцентовано на здоровому раціональному харчуванні. Саме про це вела мову фітотерапевт-нутріціолог Олександра Голоюх.

«Раціональне харчування знижує ризик захворювань травної системи, – сказала вона, – і запобігає розвиткові хронічних хвороб у зрілому віці, сприяє формуванню високого рівня інтелекту, довголіттю, попередженню таких недуг як рак, атеросклероз, цукровий діабет, ожиріння, остеопороз».

Спеціалісти районного центру зайнятості сподіваються, що проведений ними захід позитивно вплине на свідомість його учасників. Вони задумаються над своїм способом життя, адже недбале ставлення до власного здоров’я руйнує або навіть позбавляє майбутнього.

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото з архіву прес-служби