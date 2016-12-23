«ЄВРОБАЧЕННЯ» — ЗА НАМИ… Європейська мовна спілка на Генеральній асамблеї остаточно підтвердила право України приймати наступного року міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Нагадаємо: вартість заходу — 655,7 мільйона гривень. Із них 455,7 мільйона візьмуть з держбюджету, ще 200 мільйонів забезпечить місто-господар Київ.

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НА ДОНБАС НЕ ПОВЕРНУТЬСЯ. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що 75 відсотків вимушених переселенців за будь-яких обставин на Донбас не повернуться. За його словами, щоб люди змінили своє рішення, потрібно спочатку, щоб у регіоні запанував мир, а потім: аби відбудували все, що зруйновано.

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ДУЖЕ УСПІШНИЙ РІК. Третина народних обранців купила торік авто, квартиру або земельну ділянку. Такі дані оприлюднили активісти Комітету виборців України, проаналізувавши декларації парламентарів. Найбільше таких щасливчиків у групі «Воля народу» та Радикальній партії. Так, із 19 депутатів «Волі народу» 11 (це 58%) придбали авто, помешкання чи земельну ділянку. Один з них зазначив придбання одночасно автівки, квартири і землі. Із 21 нардепа від Радикальної партії 11 (52%) торік купили квартиру, землю або машину. У решти фракцій таких щасливчиків від 20 до 30 відсотків.

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ВІРИТИ ВАЖКО, ТА ХОЧЕТЬСЯ. Київський журналіст Ігор Лосєв нагадує: ще 2014 року він писав, що «лише бездарна політика Порошенка (якщо вона такою буде) зможе забезпечити політичне відродження Юлії Тимошенко. Лише помилки і провали нинішньої влади повернуть Юлію на авансцену України з політичного небуття. Так усе нині й відбувається. Розумна ця пані, хитра, має потужну харизму, але їй дуже важко вірити, оскільки слова її рідко збігаються зі справами. І передбачити, куди понесе її (а разом з нею і країну) вітер політичних інтриг, украй складно… Але… народ, доведений до відчаю соціально-економічною політикою нинішньої влади, приймає Юлію «на ура». Так, адже вона говорить про те, що болить мільйони простих українців, і говорить яскраво й пристрасно».

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«ВІЧНА» РЕСТАВРАЦІЯ? Розпочату тринадцять років тому реставрацію Маріїнського палацу в Києві планують завершити до 2019 року. Наступного року на це планується витратити ще сто мільйонів гривень. Загалом же від старту ремонту 2003 року до сьогодні з бюджету надали 373 мільйони гривень. Архітектор Георгій Духовичний запевняє, що це дуже скромна сума як на реставрацію такого об’єкта, особливо якщо перевести її у євро, за які, власне, й купуються реставраційні матеріали.

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РОСІЙСЬКИЙ СЛІД. Посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що інцидент у Перемишлі «є провокацією для внесення розбрату між поляками та українцями». «Це російська методика», сказав він, додавши, «що це також є елементом гібридної війни РФ проти Європи». Ні жалю, що так сталося, ні вибачень українці не дочекались. Натомість посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що українська сторона звернеться до офіційних польських органів з проханням розслідувати інцидент. Це не перший випадок вияву антиукраїнських настроїв від, здавалося б, прихильної до нас сусідньої країни. Так, 11 листопада під час святкування дня незалежності Польщі група тамтешніх радикально налаштованих молодиків спалили прапор України.

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ПОЧАЛОСЯ… У Польщі підготовлено два позови до судів Львова і Тернополя з вимогою відшкодувати збитки нащадкам польських власників маєтків, розташованих нині на території України. Ще два позови заплановано надіслати до Києва та Харкова. А всього, за повідомленням соцмереж, їх уже зібрано 1600.

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НОВИЙ ГЕНСЕК ООН. Колишній прем’єр-міністр Португалії Антоніо Гутьєрреш приведений до присяги у Нью-Йорку як новий Генеральний секретар ООН. Він приступить до виконання обов’язків з першого січня і замінить на цій посаді південного корейця Пан Кі Муна, який відслужив на чолі ООН два п’ятирічні терміни.

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ДЕ ЖИВУТЬ БАГАЧІ? Виявляється, у Швейцарії. Тут загальний обсяг активів на руках приватних домогосподарств становить 3,5 трильйона доларів, а це 1,4% усіх світових активів. За результатами досліджень, у середньому швейцарці в 11 разів багатші від інших жителів Землі. Основна причина приросту їхнього добробуту — стабільність швейцарського франка. Із 2000 року вони стали багатшими на 61%. В середньому активи жителів країни — як швейцарців, так й іноземців — становлять 561,9 тисячі доларів. У американців — 344,7 тисячі доларів, британців — 288,8 тисячі, французів — 244,4 тисячі, шведів — 227,3 тисячі, німців — до 185,2 тисячі доларів. У середньому обсяг активів європейців оцінюють у 125,5 тисячі доларів, а жителів усіх країн світу — у 52,8 тисячі доларів.

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ТРИ ДЮЙМОВОЧКИ. Це неймовірно: жінка, що важила усього 40 кілограмів, народила трійнят! Немовлята з’явилися на світ вагою 790, 890 і 970 грамів. Ніхто не міг гарантувати, що діти виживуть. Тривалий час дівчатка перебували в лікарні і їх уже виписали додому. 25-річна Тетяна та її чоловік Федір Волкови назвали донечок Єлизаветою, Ангеліною та Златою.

За інформаціями видань «Сільські вісті», «Експрес», «День», «Українська правда», «Україна молода».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел